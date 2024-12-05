Amnesty International звинуватила Ізраїль у вчиненні геноциду

У Гаазі правозахисна організація Amnesty International провела презентацію звіту, в якому звинуватила Ізраїль у вчиненні геноциду щодо палестинців у Смузі Гази.

Як пише Reuters, Amnesty наполягає на тому, що подібний висновок було зроблено "без політичної складової чи преференцій", а основою для нього стало "ґрунтовне дослідження, яке тривало упродовж пів року та не залишило жодних сумнівів".

На думку правозахисників, Ізраїль порушив принаймні три із п'яти положень, викладених у Конвенції щодо геноциду 1948 року - йдеться про вбивства, завдання серйозної тілесної та моральної шкоди і створення умов, які ведуть до фізичного знищення групи людей.

Влада Ізраїлю офіційно не коментувала заяву Amnesty. Уряд держави упродовж понад року війни у Смузі Гази наполягає на тому, що реалізовує своє право на самозахист та має на меті знищення терористичного режиму ХАМАСу, а не вчинення геноцидних дій щодо палестинців.