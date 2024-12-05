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Сім країн виступили проти продовження переговорів щодо вступу Сербії до ЄС

Пропозицію Угорщини відхилили країни Балтії та Скандинавії, Нідерланди та Хорватія.

Сім країн виступили проти продовження переговорів щодо вступу Сербії до ЄС
Сім країн виступили проти продовження переговорів щодо вступу Сербії до ЄС
Фото: EPAUPG

Сім країн Європейського Союзу виступили проти відкриття кластеру 3 процедури вступу Сербії до ЄС, як запропонувала Угорщина. 

Про це повідомляє RTS.

“Як основні причини відмови країни-члени вказали на недотримання Сербією зовнішньої політики ЄС і санкцій проти Росії, нечітку геополітичну орієнтацію Белграда, проблеми у сфері верховенства права, а також у відносинах з Пріштиною”, - йдеться у повідомленні.

В свою чергу країни, які підтримують відкриття кластера, заявили, що слід прийняти оцінку Європейської комісії, згідно з якою Сербія відповідає технічним критеріям.

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На їх думку, це дасть позитивний сигнал регіону та наблизить Сербію до ЄС. Деякі члени ЄС зазначили, що не зможуть прийняти кроки за інші країни, якщо не буде досягнуто угоди щодо Сербії.

Наступні дебати щодо відкриття кластера можуть відбутися 11 грудня. Міжурядова конференція, на якій може бути відкрито кластер, має відбутися з 16 по 20 грудня.

Також можливе проведення “політичної” міжурядової конференції, де делегації Сербії та ЄС обміняються політичними посланнями, а відкриття кластеру перенесуть на перший квартал наступного року.

У кластері 3 “Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання” згруповано вісім розділів, п’ять із яких уже були відкриті до того, як нова методологія запровадила концепцію кластера. Зараз очікують на відкриття розділи 10 – Інформаційне суспільство та ЗМІ, 16 – Податкова політика та 19 – Соціальна політика та зайнятість.

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