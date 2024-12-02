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ЄС виділив Україні ще 26,4 млн євро на програму реагування під час зими

Цьогоріч наша держава у межах програми отримала ще 17,5 млн євро.

ЄС виділив Україні ще 26,4 млн євро на програму реагування під час зими
українські біженці
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз виділив додаткові 26,4 мільйона євро для України для підтримки програми реагування під час зими.

Про це йдеться на сайті представництва ЄС в Україні.

Це доповнення до 17,5 мільйона євро, які ЄС раніше надав педставництву Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у 2024 році, а також 4 мільйонів євро фінансової підтримки, наданої УВКБ для підтримки біженців з України в Молдові.

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Кошти дозволять підтримати найбільш уразливі верстви постраждалих від війни людей. У представництві зазначили, що підтримка з боку УВКБ передбачає надання грошової допомоги родинам, які не мають доступу до централізованого опалення або не можуть розраховувати на газ. Програма грошової допомоги дозволить їм придбати тверде паливо для обігріву житла та реалізується спільно з Мінсоцполітики та Пенсійним фондом. Програма має охопити 57 тисяч домогосподарств по всій країні.

Ще одна зимова програма грошової допомоги спрямована на те, щоб підтримати постраждалих від війни людей у прифронтових районах. Йдеться по 71 тисячу домогосподарств. Завдяки допомозі вони зможуть сплатити збільшені витрати на опалення. 

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