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В Україні відновили постачання електроенергії для понад 340 тисяч споживачів

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови.

В Україні відновили постачання електроенергії для понад 340 тисяч споживачів
Фото: Укренерго

За добу в Україні відновлено подачу електроенергії для понад 340 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 342 654 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", — ідеться в повідомленні.

У Міненерго додають, що триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки 28 листопада на українську енергетичну систему.

Сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує графіки погодинних відключень. Актуальні графіки розміщені на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 60% електроенергії для своїх потреб, відключень не передбачено.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 11 747 МВт*год та потужністю 1165 МВт.

  • 28 листопада Росія здійснила вже 11-ту за цей рік масовану атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфрастуктури України. 
  • У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі. 
  • У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлено. 
  • У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. 
  • У Києві та області працювала ППО.
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