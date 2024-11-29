"Укренерго": графіки відключень світла 30 листопада діятимуть протягом всієї доби

Застосовуватимуть від однієї до двох черг.

Завтра, 30 листопада, в Україні графіки відключень світла діятимуть упродовж усієї доби — застосовуватимуть від однієї до двох черг.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Час для побутових споживачів застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

08:00 – 14:00 — одна черга відключень

14:00 – 20:00 — дві черги відключень

20:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись", — додають в "Укренерго".

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