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"Укренерго": графіки відключень світла 30 листопада діятимуть протягом всієї доби

Застосовуватимуть від однієї до двох черг.

"Укренерго": графіки відключень світла 30 листопада діятимуть протягом всієї доби
Фото: EPA/UPG

Завтра, 30 листопада, в Україні графіки відключень світла діятимуть упродовж усієї доби — застосовуватимуть від однієї до двох черг.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Час для побутових споживачів застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

  •    08:00 – 14:00 — одна черга відключень
  •    14:00 – 20:00 — дві черги відключень
  •    20:00 – 22:00 — одна черга відключень 

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись", — додають в "Укренерго".

Атака Росії на українську енергосистему 28 листопада 

  • Уночі окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Під ранок ворог запустив різні групи ракет. Це була вже 11 за рік атака росіян на українську енергетику. 
  • У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.
  • У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлене. Загалом в області без електропостачання – понад 200 000 абонентів. 
  • У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. 
  • На Одещині поранено трьох людей. 
  • У Київській області і Києві працювала ППО, уламки впали в двох районах столиці. У Київській області поранені двоє людей.
  • У Львівській області теж постраждав об'єкт інфраструктури. Без живлення – понад пів мільйона абонентів. 
  • У Хмельницькій області без світла два райони. 
  • У Рівненській області без світла близько 681 населений пункт. 
  • В Івано-Франківській області ворог атакував об'єкт інфраструктури. 
  • Херсон і Житомир залишилися без живлення. 
  • Попередню масовану атаку на енергетику російські терористи здійснили 17 листопада – відтоді Україна була змушена повернутися до графіків відключень світла.
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