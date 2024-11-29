"Укренерго": графіки відключень світла 30 листопада діятимуть протягом всієї доби

Завтра, 30 листопада, в Україні графіки відключень світла діятимуть упродовж усієї доби — застосовуватимуть від однієї до двох черг.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Час для побутових споживачів застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:
- 08:00 – 14:00 — одна черга відключень
- 14:00 – 20:00 — дві черги відключень
- 20:00 – 22:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись", — додають в "Укренерго".
Атака Росії на українську енергосистему 28 листопада
- Уночі окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Під ранок ворог запустив різні групи ракет. Це була вже 11 за рік атака росіян на українську енергетику.
- У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.
- У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлене. Загалом в області без електропостачання – понад 200 000 абонентів.
- У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури.
- На Одещині поранено трьох людей.
- У Київській області і Києві працювала ППО, уламки впали в двох районах столиці. У Київській області поранені двоє людей.
- У Львівській області теж постраждав об'єкт інфраструктури. Без живлення – понад пів мільйона абонентів.
- У Хмельницькій області без світла два райони.
- У Рівненській області без світла близько 681 населений пункт.
- В Івано-Франківській області ворог атакував об'єкт інфраструктури.
- Херсон і Житомир залишилися без живлення.
- Попередню масовану атаку на енергетику російські терористи здійснили 17 листопада – відтоді Україна була змушена повернутися до графіків відключень світла.