Підвищення податків набуде чинності з 1 грудня: публікацію закону відклали

Публікацію закону про підвищення податків в Україні перенесли на 30 листопада, тож він набуде чинності 1 грудня. Документ уже опублікували вчора після підпису президента, і це означало, що 28 днів діяла одна ставка військового збору, а два дні – інша.
Тепер же до 1 грудня військовий збір рахуватиметься на попередньому рівні – 1,5 %. Про це повідомив у Telegram народний депутат, член профільного комітету Ярослав Железняк.
"Публікацію закону 11416д про підвищення зняли чи перенесли…коротше опублікують його тепер лише завтра (30/11) і набуде чинності як і планувалося 01 грудня", – сказав він.
- Законопроєкт про підвищення податків Верховна Рада ухвалила ще 10 жовтня, і відтоді до учора він лежав без підпису президента. Набуття чинності законом було вимогою Міжнародного валютного фонду для надання нового траншу.
- Документ передбачає, що військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб (зокрема тих, хто працює в режимі "Дія.Сіті") зросте з 1,5% до 5%. З 1 січня 2025 військовий збір на інші доходи громадян (крім зарплат) збільшиться з 1,5% до 5%. Для ФОПів 1, 2 та 4 груп військовий збір становитиме 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число звітного місяця. Зараз це 800 грн на місяць. ФОПи 3 групи сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору.
Підвищення податків в Україні
- Цього року Україні не вистачає для фінансування армії 500 млрд гривень. Отримати ці кошти від міжнародних партнерів не можна, тож вирішили підвищити податки. У липні уряд запропонував відповідний законопроєкт. Профільний комітет розробив альтернативний на основі пропозицій уряду, але для його ухвалення забракло двох голосів.
- Документ виносили на повторне перше читання, і, зрештою, проголосували в першому читанні.
- Загалом для пошуку додаткових надходжень до бюджету, за словами прем'єр-міністра, розробили чотири кроки. Один з них – так зване економічне бронювання, або, як це назвали в уряді, принцип "воюй або працюй".
- Міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що підвищення податків вплине на бізнес, але всі інші можливості держава вже вичерпала.