Підвищення податків набуде чинності з 1 грудня: публікацію закону відклали

Його вже встигли опублікувати учора, що підвищувало військовий збір на два дні листопада і створювало складнощі в підрахунку.

Публікацію закону про підвищення податків в Україні перенесли на 30 листопада, тож він набуде чинності 1 грудня. Документ уже опублікували вчора після підпису президента, і це означало, що 28 днів діяла одна ставка військового збору, а два дні – інша.

Тепер же до 1 грудня військовий збір рахуватиметься на попередньому рівні – 1,5 %. Про це повідомив у Telegram народний депутат, член профільного комітету Ярослав Железняк.

"Публікацію закону 11416д про підвищення зняли чи перенесли…коротше опублікують його тепер лише завтра (30/11) і набуде чинності як і планувалося 01 грудня", – сказав він.

Законопроєкт про підвищення податків Верховна Рада ухвалила ще 10 жовтня, і відтоді до учора він лежав без підпису президента. Набуття чинності законом було вимогою Міжнародного валютного фонду для надання нового траншу.

Документ передбачає, що військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб (зокрема тих, хто працює в режимі "Дія.Сіті") зросте з 1,5% до 5%. З 1 січня 2025 військовий збір на інші доходи громадян (крім зарплат) збільшиться з 1,5% до 5%. Для ФОПів 1, 2 та 4 груп військовий збір становитиме 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число звітного місяця. Зараз це 800 грн на місяць. ФОПи 3 групи сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору.

Підвищення податків в Україні