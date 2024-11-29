Південна Корея надіслала Україні першу бюджетну допомогу – $100 млн

Раніше повідомляли про те, що кредит на цю суму Сеул погодив терміном на 20 років під 1 % річних.

Україна отримала від Республіки Корея першу бюджетну допомогу – $100 млн.

Кошти спрямують на підтримку соціальної сфери. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цього року між нашими урядами була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів", – прокоментував він.