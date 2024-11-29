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Південна Корея надіслала Україні першу бюджетну допомогу – $100 млн

Раніше повідомляли про те, що кредит на цю суму Сеул погодив терміном на 20 років під 1 % річних. 

Південна Корея надіслала Україні першу бюджетну допомогу – $100 млн
Денис Шмигаль
Фото: ОПУ

Україна отримала від Республіки Корея першу бюджетну допомогу – $100 млн.

Кошти спрямують на підтримку соціальної сфери. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

"Цього року між нашими урядами була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів", – прокоментував він. 

  • У жовтні український уряд повідомив, що Південна Корея надасть Україні кредит на 100 млн доларів із виплато за 20 років. Процентна ставка – 1 % річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.
  • Також Сеул підтримував фінансами українську ініціативу "Зерно з України". 
  • За даними корейського медіа, уряд Південної Кореї відмовив Україні в продажі озброєння. Під час візиту українська делегація закликала продати зброю, переважно не летальну, але Південна Корея остерігається, що це порушить заборону на експорт до країн із бойовими діями. 
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