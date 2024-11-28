Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла у п’ятницю

Укренерго оприлюднило інформацію про те, якими будуть час застосування і обсяг відключень світла 29 листопада.
Для побутових споживачів:
- 00:00 – 06:00 — одна черга відключень;
- 06:00 – 14:00 — дві черги;
- 14:00 – 18:00 — три черги;
- 18:00 – 22:00 — дві черги;
- 22:00 – 24:00 — одна черга.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби
В Укренерго пояснили, що причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.
- ДСНС повідомляла, що у 14 регіонах України ліквідовують наслідки чергового масованого удару Росії.
- Міненерго заявило, що це вже 11 атака РФ на обʼєкти енергетичної інфрастуктури нашої держави.