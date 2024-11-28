Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла у п’ятницю

Укренерго оприлюднило інформацію про те, якими будуть час застосування і обсяг відключень світла 29 листопада.

Для побутових споживачів:

00:00 – 06:00 — одна черга відключень;

06:00 – 14:00 — дві черги;

14:00 – 18:00 — три черги;

18:00 – 22:00 — дві черги;

22:00 – 24:00 — одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби

В Укренерго пояснили, що причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.