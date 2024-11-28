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Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла у п’ятницю

Обмеження торкнуться побутових споживачів і бізнесу.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла у п’ятницю
відключення світла
Фото: EPA/UPG

Укренерго оприлюднило інформацію про те, якими будуть час застосування і обсяг відключень світла 29 листопада.

Для побутових споживачів:

  • 00:00 – 06:00 — одна черга відключень;
  • 06:00 – 14:00 — дві черги;
  • 14:00 – 18:00 — три черги;
  • 18:00 – 22:00 — дві черги;
  • 22:00 – 24:00 — одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби

В Укренерго пояснили, що причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

  • ДСНС повідомляла, що у 14 регіонах України ліквідовують наслідки чергового масованого удару Росії.
  • Міненерго заявило, що це вже 11 атака РФ на обʼєкти енергетичної інфрастуктури нашої держави.
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