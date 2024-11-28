Єрмак: Росія вже випустила по Україні 11,5 тисячі ракет і щомісяця скидає по близько чотири тисячі КАБів

Починаючи від 24 лютого 2024 року Росія випустила по Україні близько 11500 ракет.

Таку цифру озвучив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на міжнародному форумі «Дипломатія сьогодні: роль України в глобальній політиці», присвяченого 80-річчю Київського інституту міжнародних відносин.

Крім того, щомісяця ворог скидає близько чотири тисячі керованих авіабомб, із яких 3200-3500 були спрямовані на цивільну інфраструктуру.

«З лютого 2022 року загинуло понад 13 500 мирних жителів України, зокрема, майже 590 дітей. Майже 26 000 цивільних осіб дістали поранення. Понад 11 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, зокрема 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб і понад 6,7 мільйона тих, хто покинув Україну», - зазначив керівник ОПУ.

Єрмак додав, що російське вторгнення стало серйозною перешкодою для відновлення і розвитку світової економіки. «Війна стала одним з основних чинників, що сповільнили зростання світової економіки всього до 3,2 % у 2022 році та посилили інфляцію», - зауважив глава Офісу Президента.

Постраждала і глобальна продовольча безпека. Так, наслідки торкнулися близько 400 мільйонів людей по всьому світу, які залежать від українського експорту продовольства.

«Від початку збройної агресії проти України 2014 року Росія порушила близько 400 міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і Росія. Загалом від початку агресивної війни Росія знехтувала 22 міжнародними основоположними документами, включно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй, Гаазькою конвенцією та безліччю інших», - підсумував Єрмак.