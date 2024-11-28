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Українська розвідка атакувала ворожу РЛС в Криму вартістю в мільйони доларів

Вартість такої станції – близько $5 млн.

Українські розвідники атакували ворожу РЛС "подльот" у Криму. Спецоперацію провели 28 листопада.

Мобільну РЛС 48Я6-К1 “подльот” ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці. Про це повідомили в Головному управлінні міністерства оборони. 

Розвідники атакували РЛС у Криму
Фото: ГУР у Telegram
Розвідники атакували РЛС у Криму

"Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу «подльот», призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить 5 мільйонів доларів", – йдеться у повідомленні. 

  • Таку ж станцію розвідка атакувала в Криму навесні. "Подльот" – відносно нова розробка для ворожої армії – її постачають з 2015 року. 
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