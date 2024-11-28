Українська розвідка атакувала ворожу РЛС в Криму вартістю в мільйони доларів

Українські розвідники атакували ворожу РЛС "подльот" у Криму. Спецоперацію провели 28 листопада.
Мобільну РЛС 48Я6-К1 “подльот” ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці. Про це повідомили в Головному управлінні міністерства оборони.
"Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу «подльот», призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить 5 мільйонів доларів", – йдеться у повідомленні.
- Таку ж станцію розвідка атакувала в Криму навесні. "Подльот" – відносно нова розробка для ворожої армії – її постачають з 2015 року.