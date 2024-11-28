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Зеленський подякував Британії за готовність щорічно виділяти щонайменше 3 млрд фунтів для України

Також президент вкотре наголосив, що Україна потребує запрошення в НАТО й подальшого нарощування далекобійних спроможностей.

Зеленський подякував Британії за готовність щорічно виділяти щонайменше 3 млрд фунтів для України
Стармер і Зеленський на Даунінг-стріт, 19 липня 2024
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Серед іншого, глава держави подякував за готовність Британії щорічно виділяти щонайменше 3 млрд фунтів стерлінгів для потреб України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

“Обговорили черговий акт російського повітряного терору проти цивільної інфраструктури України із застосуванням понад 90 ракет і майже 100 дронів. Окрему увагу приділили питанню подальшої оборонної співпраці. Вдячний Великій Британії за масштабну підтримку, зокрема за готовність щорічно виділяти щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів на потреби України”, – йдеться у повідомленні. 

Сторони домовилися бути в тісному контакті з європейськими лідерами щодо кроків, які мають поставити Україну в найсильнішу з можливих позицію перед будь-яким розвитком подій. 

“Я наголосив: для цього Україна потребує запрошення в НАТО й подальшого нарощування далекобійних спроможностей”, – сказав президент у розмові зі Стармером.

Крім того, сторони обговорили можливу участь України у саміті Joint Expeditionary Force наступного місяця в Таллінні, куди її запрошує Естонія. Цього року Україна стала єдиною країною, що взяла участь як спостерігач у навчаннях JEF Joint Protector 2024. “Ми зацікавлені в поглибленні співпраці із цим об’єднанням”, – зауважив Зеленський.

Також домовилися прискорити підготовку угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

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