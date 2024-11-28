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У 14 регіонах України ліквідовують наслідки ракетного удару росіян

Рятувальники в 14 регіонах ліквідовують наслідки ракетного удару Росії

У 14 регіонах України ліквідовують наслідки ракетного удару росіян
Наслідки ракетної атаки Росії 28 листопада
Фото: ДСНС

У 14 регіонах України ліквідовують наслідки чергового масованого удару Росії.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

Росіяни зранку атакували Київ та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області. У регіонах пошкоджені будівлі, транспорт, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, а також багатоповерховий будинок у Харкові. 

Наслідки ракетної атаки Росії 28 листопада
Фото: ДСНС
Наслідки ракетної атаки Росії 28 листопада

На щастя, обійшлося без загиблих. Одна людина постраждала в Одеській області.

Також пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях. 

Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють надзвичайники. На Миколаївщині та Вінниччині до робіт також залучені сапери. Всього по Україні задіяні понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки росіян
Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки росіян

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки росіян
Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки росіян

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки росіян
Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки росіян

Ліквідація наслідків обстрілів 28 листопада
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків обстрілів 28 листопада

Ліквідація пожежі, що спричинена ворожою ракетною атакою
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі, що спричинена ворожою ракетною атакою

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