У 14 регіонах України ліквідовують наслідки чергового масованого удару Росії.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Росіяни зранку атакували Київ та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області. У регіонах пошкоджені будівлі, транспорт, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, а також багатоповерховий будинок у Харкові.

Фото: ДСНС Наслідки ракетної атаки Росії 28 листопада

На щастя, обійшлося без загиблих. Одна людина постраждала в Одеській області.

Також пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють надзвичайники. На Миколаївщині та Вінниччині до робіт також залучені сапери. Всього по Україні задіяні понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки атаки росіян

Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки атаки росіян

Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки атаки росіян

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків обстрілів 28 листопада