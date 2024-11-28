СБУ заявила про ліквідацію агентурної мережі у Харкові, до якої входили колишні “беркутівці”

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу російської воєнної розвідки, яка діяла у Харкові. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, вони облаштовували тайники з грошима та бойовими гранатами на околицях міста. У такий спосіб фігуранти мали створити «запас» для інших агентів і диверсантів РФ для підривної діяльності в регіоні.

За інструкцією воєнної розвідки РФ зловмисники робили схрони переважно у лісопосадках, а потім месенджером надсилали координати схованок своєму російському куратору.

Крім того, агенти збирали розвіддані про пункти базування Сил оборони. Для цього вони обходили територію Харкова та прилеглу місцевість, де проводили дорозвідку за координатами, які надходили від окупантів.

За даними слідства, до складу агентурної групи входило двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут» та дружина одного з них – усі мешканці Харкова.

Фігуранти потрапили у поле зору агресора через колишнього «беркутівця», який втік до РФ ще до початку повномасштабної війни і почав працювати на окупантів.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила агентурну групу, задокументувала її злочини і затримала всіх трьох її учасників у Харкові.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами співпраці з російським ГРУ, а також бойові гранати РГД-5.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.