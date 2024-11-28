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На Закарпатті викрили правоохоронця, який за $10 тисяч "підвіз" двох ухилянтів до кордону

Усіх трьох затримали прикордонники. 

На Закарпатті викрили правоохоронця, який за $10 тисяч "підвіз" двох ухилянтів до кордону
Фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідувань разом із прикордонниками викрили на Закарпатті правоохоронця, який допомагав чоловікам призовного віку переправитись через кордон за 10 тисяч доларів. 

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наприкінці жовтня до правоохоронця звернувся знайомий, який разом з товаришем хотів незаконно виїхати з України. Той запропонував їм свої послуги і обіцяв не лише підвезти до кордону з Угорщиною, а й показати куди рухатися, і як непомітно перейти кордон.

У домовлений день чоловіки прибули до Мукачева, де передали правоохоронцю першу частину суми - 5 тис. доларів США. Решту він мав отримати від батьків після успішного перетину кордону.

Правоохоронець на власному автомобілі довіз чоловіків до прикордонної зони та дав чіткі інструкції їх подальшого руху. Однак їх все одно затримали прикордонники. 

"Затримано й правоохоронця, під час обшуку у нього вилучено отримані гроші, а також мобільний телефон та автомобіль. Йому повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України", - розповіли в ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • Раніше працівники ДБР встановили "клієнтів" одного з фігурантів кримінального провадження, який заробляв на торгівлі так званими "білими" квитками для чоловіків призовного віку.
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