ДБР передало польським правоохоронцям справу екскерівника "Укравтодору"

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Правоохоронці ДБР передали польським колегам матеріали справи екскерівника "Укравтодору" у зв'язку з клопотанням про прийняття кримінального переслідування.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора скерували до Республіки Польща кримінальне провадження стосовно колишнього виконувача обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України", — ідеться в повідомленні ДБР.

Повідомляється, що українські правоохоронці у своєму клопотанні просять польських колег перейняти кримінальне переслідування щодо громадянина їхньої країни, який не виконав рішення українських судів і виїхав з України.

"Він підозрюється в умисному невиконанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, рішення та постанови суду, що набрали законної сили, та перешкоджанні їх виконанню (ч. 3 ст. 382 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж 2017-2019 років посадовець навмисне не виконував рішення місцевого та Верховного Судів України щодо поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній з областей та активно перешкоджав правосуддю. Через це на Державне агентство автомобільних доріг було накладено штрафи, а екскерівник "Укравтодору" був попереджений про кримінальну відповідальність за ігнорування судових рішень.

На початку вересня 2019 року виконавче провадження було завершено та відправлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів.

Уже 30 вересня 2019 року посадовець припинив повноваження за власним бажанням, залишив межі України та повернувся до Республіки Польща, на території якої його затримали за вчинення низки тяжких корупційних кримінальних правопорушень.

"Зважаючи на наявність підстав, що унеможливлюють видачу посадовця, Державне бюро розслідувань на підставі договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 1993 року звернулося з клопотанням про перейняття кримінального переслідування. Матеріали справи передано у встановленому порядку", — додають у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.