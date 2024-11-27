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Туск: "Європі не треба любити Україну, щоб і надалі їй допомагати, достатньо холодного інтересу"

У наших інтересах, аби Україна вистояла і вийшла переможно з цієї конфронтації з Росією".

Туск: "Європі не треба любити Україну, щоб і надалі їй допомагати, достатньо холодного інтересу"
Дональд Туск
Фото: EPA

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що найефективнішим захистом польських і європейських кордонів є підтримка України.

Про це він заявив перед зустрічами в балтійсько-скандинавському форматі, передає "Радіо Свобода".

На цих зустрічах ітиметься про взаємини Європи та США в контексті безпеки Заходу, про регіональну співпрацю в питаннях безпеки та про війну в Україні. У цьому контексті Туск наголосив, що всі хочуть миру, але це має бути справедливий мир з дотриманням територіальної цілісності України.

"Не треба любити Україну, не треба великих слів про солідарність і примирення, достатньо прорахований, холодний інтерес Польщі та Європи, щоб і далі допомагати Україні. Не можна вважати, що якщо, можливо, Америка відмовиться від тієї масованої допомоги для України, то Європа теж так має вчинити. Зовсім навпаки, бо в наших інтересах, щоб Україна вистояла і вийшла переможно з цієї конфронтації з Росією", – сказав Туск.

Він наголосив, що Польща і Європа будуть набагато безпечнішими, якщо Україна буде незалежна, сильна і готова далі протидіяти російській агресії.

"Тут не мають жодного значення сентименти чи ресентименти, так нам підказує холодний розрахунок", - додав Туск.

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що, якщо Євросоюз заявляє про власну стратегічну автономію, він має продовжувати підтримувати Україну, і ця підтримка не може припинитися за наказом від нової адміністрації в США

Докладніше про те, яку роль може грати нова адміністрація президента США у підтримці України читайте в матеріалі LB.ua "Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?".

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