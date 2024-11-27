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Росіяни обстріляли Херсон, поранено 70-річну жінку і призупинено рух електротранспорту

Наразі постраждала - під наглядом медиків.

Росіяни обстріляли Херсон, поранено 70-річну жінку і призупинено рух електротранспорту
Херсон, архівне фото
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

Окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. В результаті дістала поранення дістала 70-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"У неї вибухова травма, осколкове поранення живота, передпліччя та гомілки. Бригада "екстренки" доправила постраждалу до лікарні. Наразі вона - під наглядом медиків", - ідеться в повідомленні.

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко також повідомив, що внаслідок обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу. Через це тимчасово зупинено рух електротранспорту на 8-му та 12-му маршрутах.

Фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Тролейбуси перенаправлені на інші лінії. Решта маршрутів працюють за графіком. 

Учора внаслідок атаки дрона в Херсоні дістав поранення цивільний мешканець

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