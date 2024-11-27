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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людей отримали поранення

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 313 людей, у тому числі 23 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людей отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людей отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 26 листопада росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Жовтому і 1 у Покровську”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуація по області станом на ранок 27 листопада.

Покровський район. Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому та Успенівці; у Дачному пошкоджено 15 будинків, у Ганнівці — 3 будинки. У Покровську поранено людину, пошкоджено 2 будинки і крамницю, в Жовтому поранено 2 людини, пошкоджено будинок. Є зруйновані будинки у Гродівській громаді.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти. Обстріляні околиці Краматорської і Костянтинівської громад.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення. 

Зазначимо, вночі Росія запустила по Україні 89 безпілотників, Сили ППО збили 36. Через падіння уламків будинки та майно громадян на Київщині. Попередньо - без постраждалих.

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