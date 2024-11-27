Сили оборони ліквідували ще 1580 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 735 410 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 735410 (+1580) осіб
- танків ‒ 9449 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 19304 (+48)
- артилерійських систем – 20830 (+24)
- РСЗВ – 1255 (+1)
- засоби ППО ‒ 1005 (+1)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19616 (+64)
- крилаті ракети ‒ 2765 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30126 (+84)
- спеціальна техніка ‒ 3687 (+4).
Дані уточнюються.
За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів.