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Сили оборони ліквідували ще 1580 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 735 410 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1580 російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 735 410 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 735410 (+1580) осіб 
  • танків ‒ 9449 (+14)
  • бойових броньованих машин ‒ 19304 (+48)
  • артилерійських систем – 20830 (+24)
  • РСЗВ – 1255 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1005 (+1)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 329 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19616 (+64)
  • крилаті ракети ‒ 2765 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30126 (+84)
  • спеціальна техніка ‒ 3687 (+4).

Дані уточнюються.

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів

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