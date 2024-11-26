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Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Жінка агітувала односельців підтримувати окупантів.

Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності
Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліцейські підозрюють мешканку Харківської області в тому, що вона публічно підтримувала збройну агресію проти України та схиляла односельців до власної позиції.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“40-річна мешканка селища Мала Рогань запевняла  громадян, що “ось, зовсім скоро, а саме через два місяці прийде російська влада та військові РФ всіх вас знищать, а я буду тут царицею…”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

  • Співробітники поліції вручили обвинувальний акт підозрюваному у колабораціонизмі мешканця міста Куп’янськ Харківської області.
  • Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності жительці Куп'янщини, яка працювала у відділі освіти при окупаційній адміністрації.
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