Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Поліцейські підозрюють мешканку Харківської області в тому, що вона публічно підтримувала збройну агресію проти України та схиляла односельців до власної позиції.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“40-річна мешканка селища Мала Рогань запевняла громадян, що “ось, зовсім скоро, а саме через два місяці прийде російська влада та військові РФ всіх вас знищать, а я буду тут царицею…”, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.
- Співробітники поліції вручили обвинувальний акт підозрюваному у колабораціонизмі мешканця міста Куп’янськ Харківської області.
- Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності жительці Куп'янщини, яка працювала у відділі освіти при окупаційній адміністрації.