Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували дроном Антонівку на Херсонщині, є поранені (доповнено)

Чоловіки перебувають у лікарні.

Росіяни атакували дроном Антонівку на Херсонщині, є поранені (доповнено)
"швидка"
Фото: United24

26 листопада російська окупаційна армія атакувала з безпілотника жителя Антонівки. 

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

61-річного чоловіка забрали до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. 

Наразі медики його дообстежують і надають необхідну допомогу, додали в ОВА.

Доповнення. Згодом керівник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про ще одного пораненого.

"74-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення передпліччя", - зазначив Мрочко і додав, що потерпілого ушпиталили.

  • 25 листопада унаслідок обстрілів росіян в області загинула людина, ще четверо були поранені.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies