Росіяни атакували дроном Антонівку на Херсонщині, є поранені (доповнено)

Чоловіки перебувають у лікарні.

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26 листопада російська окупаційна армія атакувала з безпілотника жителя Антонівки.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

61-річного чоловіка забрали до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.

Наразі медики його дообстежують і надають необхідну допомогу, додали в ОВА.

Доповнення. Згодом керівник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про ще одного пораненого.

"74-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення передпліччя", - зазначив Мрочко і додав, що потерпілого ушпиталили.