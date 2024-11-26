Росіяни атакували дроном Антонівку на Херсонщині, є поранені (доповнено)

26 листопада російська окупаційна армія атакувала з безпілотника жителя Антонівки.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
61-річного чоловіка забрали до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.
Наразі медики його дообстежують і надають необхідну допомогу, додали в ОВА.
Доповнення. Згодом керівник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про ще одного пораненого.
"74-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення передпліччя", - зазначив Мрочко і додав, що потерпілого ушпиталили.
- 25 листопада унаслідок обстрілів росіян в області загинула людина, ще четверо були поранені.