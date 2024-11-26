Генштаб ЗСУ: росіяни здійснюють атаки майже на всіх напрямках сходу і півдня України

Станом на 16.00 26 листопада загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 143.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, росіяни продовжують застосовувати авіацію, зокрема, КАБ, і здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Волфине, Прогрес, Яструбщина, Попівка, Нововасилівка, Басівка, Рясне, Ходине Сумської області; Тимоновичі, Полісся, Гута-Студенецька Чернігівської області. За наявною інформацією на даний час, ворог завдав один авіаудар по території Курської області, застосувавши одну КАБ.

На Харківському напрямку сьогодні відбулися чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська.

12 штурмових дій загарбників вдалося відбити українським бійцям поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового та Андріївки на Куп’янському напрямку, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському ворог за підтримки авіації атакує в районах Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 17 боєзіткнень, з яких сім тривають дотепер.

На Сіверському окупанти атакують в районі Григорівки, боєзіткнення досі триває.

На Торецькому противник тричі атакував позиції наших військ поблизу Диліївки та Торецька.

На Покровському в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки, Чумацького, Пустинки та Нового Труда точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій, 25 атак нашими захисниками вже відбиті. Окупанти скинули дві авіабомби в районах Зеленого Поля та Покровська.

На Курахівському тривають 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка. 23 ворожі штурми вже відбиті нашими захисниками.

У районах населених пунктів Веселий Гай, Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка та Рівнопіль Времівського напрямку українські захисники відбили 12 ворожих атак, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському загарбники активно застосовували авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка, Темирівка та Павлівка, загалом скинули десять керованих авіаційних бомб.

На Придніпровському наші захисники відбили дві атаки ворога.