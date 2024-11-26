Міністр закордонних справ Британії: "на сьогодні" ми не розглядаємо відправку військ на територію України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прокоментував інформацію про те, що його країна разом зі Францією обговорює відправку військ до України. Він сказав, що тривала позиція про те, що Лондон не надсилатиме війська на поле бою, все ще діє, пише The Telegraph.
Він додав, що "ми готові і продовжуємо підтримувати українців з тренуваннями". Але "на сьогодні" відправка не розглядається.
"Це точна позиція Великої Британії, і наразі вона залишається", – сказав він.
Учора французька газета Le Monte з посиланням на анонімні джерела писала, що Франція та Британія відновили обговорення можливості відправити на українську територію західні війська та приватні військові компанії.
Речник прем'єр-міністра Британії сказав, що планів відправляти Україні військових немає.
Відправка військ в Україну
- Резонансну заяву про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон зробив ще в лютому. Він заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.
- Більшість країн ЄС заявили, що про допомогу Україні їхніми військами навіть мови не може бути, однак деякі країни, як Естонія, не такі категоричні. Прем'єрка Кая Каллас зазначила, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.
- Президент Чехії Петр Павел за тиждень після зустрічі із президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушувало б жодних міжнародних правил. Він нагадав, що після нападу Росії на Крим і Донецьку та Луганську області натівські інструктори працювали на території України.
- Пізніше Зеленський пояснив, що пропозиція відправити військових НАТО стосувалася тренувальних місій інструкторів, а не армій.
- За даними LB.ua, про можливість відправки іноземних військ в Україну в ЄС дискутують вже деякий час, але поки що йшлося лише про можливість надання невідкладної допомоги у разі якоїсь критичної для України ситуації на фронті. Більше про це – в тексті "Чи прийдуть війська членів НАТО на український фронт і до чого тут Орбан" на LB.