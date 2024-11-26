Міністр закордонних справ Британії: "на сьогодні" ми не розглядаємо відправку військ на територію України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прокоментував інформацію про те, що його країна разом зі Францією обговорює відправку військ до України. Він сказав, що тривала позиція про те, що Лондон не надсилатиме війська на поле бою, все ще діє, пише The Telegraph.

Він додав, що "ми готові і продовжуємо підтримувати українців з тренуваннями". Але "на сьогодні" відправка не розглядається.

"Це точна позиція Великої Британії, і наразі вона залишається", – сказав він.

Учора французька газета Le Monte з посиланням на анонімні джерела писала, що Франція та Британія відновили обговорення можливості відправити на українську територію західні війська та приватні військові компанії.

Речник прем'єр-міністра Британії сказав, що планів відправляти Україні військових немає.

Відправка військ в Україну