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Російські безпілотники атакували енергетиків на Дніпропетровщині

Дрон скинув вибухівку поряд з автівкою ремонтної бригади. 

Російські безпілотники атакували енергетиків на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Росіяни атакували безпілотниками енергетиків у Дніпропетровській області

Про це повідомляє ДТЕК.

"Ще один важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ворожі дрони атакували енергетиків, коли вони лагодили мережі поблизу зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один із дронів скинув вибухівку поряд з автівкою ремонтної бригади. На щастя, працівники встигли укритись та залишились неушкодженими.

  • Росіяни постійно атакують рятувальників, енергетиків, а також лікарів швидкої, які приїжджають на місця "прильотів".
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