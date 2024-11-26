Російські безпілотники атакували енергетиків на Дніпропетровщині

Росіяни атакували безпілотниками енергетиків у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Ще один важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ворожі дрони атакували енергетиків, коли вони лагодили мережі поблизу зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що один із дронів скинув вибухівку поряд з автівкою ремонтної бригади. На щастя, працівники встигли укритись та залишились неушкодженими.
- Росіяни постійно атакують рятувальників, енергетиків, а також лікарів швидкої, які приїжджають на місця "прильотів".