За даними "Дзеркала тижня", йдеться про відкликання щонайменше 100 тисяч мін.

Міністерство оборони заявляє, що 3-й тиждень активно займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони бездіє чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових, чи зʼявляється, зокрема, у ЗМІ. Водночас Міноборони працює у закритому периметрі для забезпечення максимальної ефективності та безпеки. Адже через триваючу російську агресію, інформація про хід роботи є чутливою, тому залишається з обмеженим доступом”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Міноборони призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи – до завершення встановлення причин нештатного спрацювання.

Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження.

За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб.

Міністерство оборони наголошує, що є замовником зазначеного виду озброєння для Сил оборони. Водночас виконавцем державного замовлення є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Наразі Міністерством оборони визначено заходи для вдосконалення процесу контролю якості. Йдеться про посилення моніторингу умов зберігання та удосконалення процедур перевірки на всіх етапах: від виробництва і зберігання – до постачання на лінію фронту.

Також міжвідомча комісія проведе інспекцію мінометних мін інших калібрів на предмет дотримання стандартів виробництва, якості компонентів та умов їхнього зберігання.

Як повідомляє “Дзеркало тижня” із посиланням на джерела, йдеться про відкликання щонайменше 100 тисяч мін. Зокрема, журналіст Юрій Ніколов називає причиною проблеми те, що “підлеглі Рустема Умєрова, які мали контролювати якість мін від підлеглих Олександра Камишина, банально приховували проблеми виробника”.

Він зазначив, що відео з неякісними мінами почали викладати в соцмережі рядові військові, а проблему на початку листопада підсвітив журналіст Юрій Бутусов і видання “Цензор.нет”.

Тільки 18 листопада Центральне управління забезпечення засобами ураження озброєння Командування сил логістики ЗСУ (ЦУЗЗУО КСЛ ЗСУ) повідомило про «численні технічні несправності вже поставлених мінометних пострілів» у різних військових частинах.