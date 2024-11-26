У чотирьох районах Київської області впали уламки дронів, є пошкодження

У чотирьох районах Київської області сьогодні вночі впали уламки російських дронів. Пошкоджено щонайменше чотири приватні оселі, дві багатоповерхівки, два гаражі, авто і господарське приміщення.
Інформації про поранених серед населення немає. Про це повідомили в ОВА.
"Сьогодні вночі тривога тривала більше 7 годин", – йдеться у повідомленні.
Пошкодження будинків незначні – там вибиті вікна, двері, посічені фасади. В одному населеному пункті є пошкодження лінії електромережі.
- У Києві збили близько 10 дронів, інформації про пошкодження немає.
- У Тернополі унаслідок атаки є масштабні перебої з постачанням електроенергії.