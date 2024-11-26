У чотирьох районах Київської області впали уламки дронів, є пошкодження

Даних про поранених серед населення немає.

У чотирьох районах Київської області сьогодні вночі впали уламки російських дронів. Пошкоджено щонайменше чотири приватні оселі, дві багатоповерхівки, два гаражі, авто і господарське приміщення.

Інформації про поранених серед населення немає. Про це повідомили в ОВА.

"Сьогодні вночі тривога тривала більше 7 годин", – йдеться у повідомленні.

Пошкодження будинків незначні – там вибиті вікна, двері, посічені фасади. В одному населеному пункті є пошкодження лінії електромережі.

Фото: Національна поліція України в Telegram Пошкодження внаслідок падіння уламків

Фото: Національна поліція України в Telegram У Київській області є пошкодження внаслідок падіння уламків

Фото: Національна поліція України в Telegram У Київській області є пошкодження приватних будинків