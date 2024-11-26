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У чотирьох районах Київської області впали уламки дронів, є пошкодження

Даних про поранених серед населення немає. 

У чотирьох районах Київської області впали уламки дронів, є пошкодження
Наслідки падіння уламків
Фото: Національна поліція України в Telegram

У чотирьох районах Київської області сьогодні вночі впали уламки російських дронів. Пошкоджено щонайменше чотири приватні оселі, дві багатоповерхівки, два гаражі, авто і господарське приміщення.

Інформації про поранених серед населення немає. Про це повідомили в ОВА. 

"Сьогодні вночі тривога тривала більше 7 годин", – йдеться у повідомленні.

Пошкодження будинків незначні – там вибиті вікна, двері, посічені фасади. В одному населеному пункті є пошкодження лінії електромережі. 

Пошкодження внаслідок падіння уламків
Фото: Національна поліція України в Telegram
Пошкодження внаслідок падіння уламків

У Київській області є пошкодження внаслідок падіння уламків
Фото: Національна поліція України в Telegram
У Київській області є пошкодження внаслідок падіння уламків

У Київській області є пошкодження приватних будинків
Фото: Національна поліція України в Telegram
У Київській області є пошкодження приватних будинків

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