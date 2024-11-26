Йдеться про роботи з ремонту і обслуговування техніки.

Пентагон проводить тендери на роботу в Україні для військових підрядників (ілюстративне фото)

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх розповіла про дозвіл військовим підрядникам працювати в Україні, передає Укрінформ.

“Ми оголосили, що проводимо тендери для невеликої кількості підрядників, які приїдуть в Україну для допомоги з ремонтом і обслуговуванням”, - сказала Сінгх.

Втім, кількість підрядників, які вже долучилася до цієї ініціативи, вона не уточнила.