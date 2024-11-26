Пентагон проводить тендери на роботу в Україні для військових підрядників

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх розповіла про дозвіл військовим підрядникам працювати в Україні, передає Укрінформ.
“Ми оголосили, що проводимо тендери для невеликої кількості підрядників, які приїдуть в Україну для допомоги з ремонтом і обслуговуванням”, - сказала Сінгх.
Втім, кількість підрядників, які вже долучилася до цієї ініціативи, вона не уточнила.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента Байдена вирішила дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні.