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Пентагон проводить тендери на роботу в Україні для військових підрядників

Йдеться про роботи з ремонту і обслуговування техніки.

Пентагон проводить тендери на роботу в Україні для військових підрядників
Пентагон проводить тендери на роботу в Україні для військових підрядників (ілюстративне фото)
Фото: Міністерство оборони України

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх розповіла про дозвіл військовим підрядникам працювати в Україні, передає Укрінформ.

“Ми оголосили, що проводимо тендери для невеликої кількості підрядників, які приїдуть в Україну для допомоги з ремонтом і обслуговуванням”, - сказала Сінгх.

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Втім, кількість підрядників, які вже долучилася до цієї ініціативи, вона не уточнила.

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента Байдена вирішила дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні.
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