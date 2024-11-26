“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували 1480 російських окупантів за добу

Загалом Росія вже втратила в Україні 733 830 військових. 

Сили оборони ліквідували 1480 російських окупантів за добу
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1480 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 733 830 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 733830 (+1480) осіб
  • танків ‒ 9435 (+6)
  • бойових броньованих машин ‒ 19256 (+20)
  • артилерійських систем – 20806 (+19) 
  • РСЗВ – 1254 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1004 (+0)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72) 
  • крилаті ракети ‒ 2765
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94) 
  • спеціальна техніка ‒ 3683 (+2).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за минулий тиждень  Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies