Сили оборони ліквідували 1480 російських окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1480 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 733 830 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 733830 (+1480) осіб
- танків ‒ 9435 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 19256 (+20)
- артилерійських систем – 20806 (+19)
- РСЗВ – 1254 (+0)
- засоби ППО ‒ 1004 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72)
- крилаті ракети ‒ 2765
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94)
- спеціальна техніка ‒ 3683 (+2).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, за минулий тиждень Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів.