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Поліцейські підозрюють у пошкодженні меморіалу мешканця Харківщини

Чоловік викрав алюмінієві таблички з меморіалу та частину з них здав до пункту прийому металобрухту. 

Поліцейські підозрюють у пошкодженні меморіалу мешканця Харківщини
Поліцейські підозрюють у пошкодженні меморіалу мешканця Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції повідомили про підозру зловмиснику, який пошкодив меморіал в Ізюмі Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як зазначили в поліції, наприкінці вересня підозрюваний викрав алюмінієві таблички з меморіалу та частину з них здав до пункту прийому металобрухту. 

Отримані гроші 46-річний місцевий мешканець витратив на свої потреби.

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Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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