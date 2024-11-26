Поліцейські підозрюють у пошкодженні меморіалу мешканця Харківщини

Чоловік викрав алюмінієві таблички з меморіалу та частину з них здав до пункту прийому металобрухту.

Співробітники поліції повідомили про підозру зловмиснику, який пошкодив меморіал в Ізюмі Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як зазначили в поліції, наприкінці вересня підозрюваний викрав алюмінієві таблички з меморіалу та частину з них здав до пункту прийому металобрухту.

Отримані гроші 46-річний місцевий мешканець витратив на свої потреби.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.