Росіяни атакували 11 громад Сумщини

Сьогодні, 25 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миколаївська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Шосткинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 80 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 258 вибухів.

Зокрема, Миропільську громаду атакували дронами, поранення отримала цивільна особа.

По Середино-Будській громаді ворог вдарив з артилерії, РСЗВ та дроном, внаслідок чого було пошкоджено приватний житловий будинок.

Хотінську громаду атакували дронами, артилерією та мінометами.

По Краснопільській громаді росіяни били з міномету, РСЗВ, артилерії та дронами.

Білопільську громаду російська армія атакувала з мінометів, ствольної артилерії, з танку та дронами.

Шалигинську та Есманьську громади обстріляли з мінометів та дронами, а Миколаївську - дроном.

По Великописарівській громаді окупанти били артилерією, гранатометом, дронами, по Юнаківській - з артилерії.

Шосткинську громаду армія РФ атакувала БпЛА типу “Герань”.