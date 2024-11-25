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Умєров і міністри оборони Німеччини, Франції, Італії, Британії та Польщі обговорили підтримку ЗСУ

Український міністр назвав сфери потенцінйих партнерств з іншими державами.

Умєров і міністри оборони Німеччини, Франції, Італії, Британії та Польщі обговорили підтримку ЗСУ
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр оборони Рустем Умєров провів відеоконференцію із колегами з Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі. Говорили про нагальні потреби Сил оборони і пріоритетні напрями допомоги нашій державі.

За словами Умєрова, Україна розраховує, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні українських бригад і батальйонів. «Маємо успішний досвід співпраці з Францією, яка забезпечила підготовку однієї з українських бригад, а також надала їй бронетехніку», - додав міністр.

Інші напрямки підтримки – посилення української протиповітряної оборони напередодні зими, постачання боєприпасів, аби досягнути паритету з армію РФ.

«Ми пропонуємо країнам вільного світу передавати нам технології та започатковувати стратегічні партнерства з нашою промисловістю. Поінформував партнерів про галузі, в яких бачимо значні можливості для співпраці», - додав міністр.

Серед потенційних партнерств: 

  • у виробництві 155-мм боєприпасів;
  • локалізація в Україні виробництва систем протиповітряної оборони та ракет, а також партнерство для розвитку українських систем ППО;
  • локалізація виробництва важкої бронетехніки та артилерійських систем;
  • партнерство у сфері оборонних технологій, таких як автономні системи, РЕБ, радари.

Ще одна тема перемовин – проведення аудиту допомоги, наданої протягом 2022, 2023 та 2024 років. 

«Україна також відкрита до нових ініціатив, які допоможуть швидко задовольнити потреби наших воїнів у 2025 році», - підкреслив глава українського Міноборони.

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