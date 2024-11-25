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Суд на Волині оштрафував учасника мітингу під ТЦК за те, що кинув шину у працівників поліції та військкомату

Чоловік має сплатити 17 тисяч гривень.

Суд на Волині оштрафував учасника мітингу під ТЦК за те, що кинув шину у працівників поліції та військкомату
терези правосуддя
Фото: З відкритих джерел

Ковельський міськрайонний суд оштрафував одного з учасників мітингу під ТЦК, який відбувся у серпні цього року, пише «Суспільне».

В акції тоді брала участь майже сотня осіб. Вони заблокували роботу терцентру комплектації та центральну вулицю. Засуджений кинув тоді у працівників поліції й ТЦК автомобільну шину.

На засіданні чоловік визнав вину, розкаявся і просив суворо не карати. Тож суддя врахував це як пом’якшуючі обставини і розпорядився оштрафувати зловмисника на 17 тисяч гривень. 

  • Акція протесту під Ковельським ТЦК трапилася після того, як туди доставили трьох чоловіків, наклали адміністративні стягнення і скерували на ВЛК. Люди зібралися з вимогою до військкомату відпустити цих осіб. Опісля поліція відкрила кримінальні провадження через публічні заклики до вчинення дій, що порушують громадський порядок і групове порушення громадського порядку.
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