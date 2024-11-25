Суд на Волині оштрафував учасника мітингу під ТЦК за те, що кинув шину у працівників поліції та військкомату

Ковельський міськрайонний суд оштрафував одного з учасників мітингу під ТЦК, який відбувся у серпні цього року, пише «Суспільне».
В акції тоді брала участь майже сотня осіб. Вони заблокували роботу терцентру комплектації та центральну вулицю. Засуджений кинув тоді у працівників поліції й ТЦК автомобільну шину.
На засіданні чоловік визнав вину, розкаявся і просив суворо не карати. Тож суддя врахував це як пом’якшуючі обставини і розпорядився оштрафувати зловмисника на 17 тисяч гривень.
- Акція протесту під Ковельським ТЦК трапилася після того, як туди доставили трьох чоловіків, наклали адміністративні стягнення і скерували на ВЛК. Люди зібралися з вимогою до військкомату відпустити цих осіб. Опісля поліція відкрила кримінальні провадження через публічні заклики до вчинення дій, що порушують громадський порядок і групове порушення громадського порядку.