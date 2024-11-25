Російська армія здійснила близько 20 атак по Нікопольщині Дніпропетровської області

Упродовж дня російська армія здійснила близько 20 атак на Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Шість разів ворог застосовував fpv-дрони, здійснив понад десяток артобстрілів. Гатив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах", — повідомляє Лисак.
Унаслідок влучань у Нікополі постраждали 48-річна жінка та 54-річний чоловік. Вони отримують всю необхідну допомогу.
Окрім заправки і легковика, у Нікопольському районі пошкоджені багатоповерхівка, дев’ять приватних будинків, господарська споруда.
Також пошкоджені теплиця, сонячна панель, газогін та лінія електропередач.