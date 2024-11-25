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15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії

Зрадник особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до складу РПЦ.

15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
Архимандрит Алексій (Федоров)
Фото: Скріншот з трансляції

15 років тюрми за державну зраду заочно отримав колишній настоятель собору Херсонської єпархії УПЦ (МП) Алексій (Федоров), який переховується у Криму. 

За інформацією СБУ, під час окупації Херсонщини Алексій пішов на співпрацю з росіянами і місцевим гауляйтером Володимиром Сальдо.

Клірик регулярно запорошував Сальдо до храму для прокремлівських виступів перед вірянами. Під час богослужінь засуджений благословляв проведення псевдореферендуму щодо «приєднання» Херсонщини до складу Росії.

Алексій особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до складу РПЦ. А як подяку за підтримку окупантів архимандрит отримав захоплену нерухомість у центрі Херсона і запрошення до Кремля для участі у «церемонії включення» тимчасово окупованих районів України до РФ.

Коли Херсон звільнили українські війська, клірик утік із російськими загарбниками спочатку на лівобережжя Херсонщини, а потім - до Криму.

Суд визнав Федорова винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;пособництво державі-агресору.

  • Присутність архимандрита-зрадника у Кремлі у 2022 році зафіксували камери, що транслювали оголошення незаконної анексії українських територій. 
  • Український священник сидів у перших рядах поруч із Рамзаном Кадировим та мером Москви Сергієм Собяніним, в оточенні топових російських політиків.
  • Крім Федорова того дня захід відвідали митрополит Луганський та Алчевський Пантелеймон (Поворознюк) і настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до Запорізької єпархії УПЦ. Обидва, за інформацією ЗМІ, відзначилися співпрацею з окупантами та місцевими колаборантами.
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