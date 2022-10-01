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Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник

Архимандрит Алексій (Федоров) з Херсону сидів поруч з Кадировим. 

Під час оголошення незаконної анексії чотирьох українських областей у кремлівській залі був присутній ще один архієрей УПЦ — архимандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні. Про це свідчать кадри з трансляції з кремлівської зали. 

Архімандрит Алексій (Федоров)
Фото: Скріншот з трансляції
Архімандрит Алексій (Федоров)

Архімандрит вважається близьким до гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо. За даними місцевих партизан, саме в Свято-Успенському кафедральному соборі (одним із головних спонсорів якого вважається Сальдо) Олексій «благословляв» його та інших колаборантів на проведення «референдумів» та допомогу Росії. 

При цьому, зазначимо, український священник сидить у перших рядах поруч з Рамзаном Кадировим та мером Москви Сергієм Собяніним, в оточенні топових російських політиків. 

Нагадаємо, того ж дня у залі під час спіча Володимира Путіна були помічені ще двоє представників Української православної церкви Московського патріархату — митрополит Луганський та Алчевський Пантелеймон (Поворознюк) та настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Обидва, за інформацією ЗМІ, відзначилися співпрацею з окупантами та місцевими колаборантами. 

Також, нагадаємо, що за результатами Собору від 27 травня УПЦ заявила про "повну самостійність і незалежність" від РПЦ, а також висловила незгоду з позицією російського патріарха Кирила. Проти такого рішення виступила лише кримська єпархія УПЦ, яка згодом заявила, що залишається у підпорядкуванні Москви.

Після незаконної анексії Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей РПЦ завила, що організовуватиме життя приходів на цих територіях.

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