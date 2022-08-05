Херсонський колаборант Сальдо "захворів" і передав свої "обов'язки" росіянину

Окупанти відстороняють від "посад" гауляйтерів і призначають на їхні місця своїх.

Призначений окупантами так званийому губернатор Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що захворів і потребує госпіталізації. Про це він написав у Telegram.

Свої "повноваження" Сальдо передав "виконувачу обов'язків" - росіянину Сергію Єлісєєву, колишньому працівнику ФСБ РФ, який раніше був першим заступником голови уряду Калінінградської області.

Сальдо пояснив, що до нього після наради підійшов "міністр охорони здоров'я" і наполягав на медобстеженні. Потім за його словами, "міністр" привів лікарів, які, "наполягли на негайній госпіталізації".

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук вважає, що таким чином колаборант Сальдо намагається врятуватися від партизанського руху, або ж від самих окупантів, які "списують" зрадників.

"Гауляйтер тимчасово окупованої Херсонщини почув, що в партизанському списку на знищення він перший, наклав у штанці та втік на "больнічку". Але, це його не врятує ні від народних месників, ні від ФСБ, яке списує зрадника", - написав Братчук у своєму Telegram-каналі.

У липні окупанти вже заявляли про запобігання замаху на Сальдо.

Зазначимо, що "заступником" Сальдо є екснардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов.

Сальдо - колишній мер Херсона, який керував містом три каденції в 2002-2012 роках. Також він був народним депутатом VII скликання.

Нагадаємо, на окупованій частині Херсонщині російські окупанти роздавали "керівні" посади колаборантам, які не мають жодного досвіду такої роботи. Через їхній непрофесіоналізм регіон зазнав гуманітарної кризи, і, судячи з їх слів, вони самі це розуміють. Ще в травні СБУ перехопила телефонну розмову двох зрадників, які планували тікати в Крим і працювати там "офіціантками та вишибалами".