На Херсонщині російські окупанти роздають "керівні" посади колаборантам, які не моють жодного досвіду такої роботи. Через їхній непрофесіоналізм регіону загрожує гуманітарна криза, і, судячи з їх слів, вони самі це розуміють.

Про це свідчить перехоплела телефонна розмова, яку опублікувала Служба безпеки України.

"Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па. Люди умирают, без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" , - розповідає своїй "колезі" один із новопризначених "чиновників".

Його співбесідниця підхоплює: "...вот уже седьмой день нет гуманитарки".

Разом вони приходять до висновку: "Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был".

"Напевно, вони забули, що і Херсонщина, і Крим – це Україна. А за державну зраду і співпрацю з окупантами їм доведеться відповісти. СБУ про це потурбується!", - наголосили в Службі безпеки.

Нагадаємо, ситуація на окупованих російською армією територіях півдня України залишається стабільно напруженою. Ворог не веде активних наступальних дій на лінії зіткнення, однак, акумулює сили та намагається відновити уражену техніку. Водночас, на окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини паралельно із нав’язуванням ідеології "руського міру" продовжується тотальне мародерство окупаційної влади. Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до РФ.

Росіяни шукають українських активістів та катують їх, а за відмову співпрацювати – розстрілюють. Виїзди з окупованих населених пунктів - заблоковано. Однак, за попередніми підрахунками, з березня з тимчасово окупованого Херсона виїхали близько 45% мешканців. При цьому офіційних зелених коридорів окупанти робити не дозволяли, тому люди ризикували життям і виїжджали, організовуючись у колони.