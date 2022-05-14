Волонтери Гуманітарного штабу ДопомогтиUALviv встановили фотовиставку біля смуги руху для офіційних делегацій, посадових осіб дипломатичних або консульських установ (CD) на пункт пропуску "Краківець" Львівської митниці. Виставка складається з постерів урядової кампанії "Сміливість бути Україною" та серії фото зі зруйнованих міст України. На стендах також розміщено QR-код для збору коштів на підтримку Збройних Сил України через спецрахунок Нацбанку.

"Ми створили цю фотовиставку, переслідуючи дві цілі. В першу чергу, ми хотіли підтримати ідею інформувати світ про справжню сміливість українців, якій присвячений проєкт «Сміливість». З іншого – ми б хотіли нагадати про справжнє обличчя російської агресії в Україні дипломатам, які є частими гостями на Львівській митниці, і від яких сьогодні багато в чому залежить підтримка України у світі", – каже Андрій Колотій, координатор Гуманітарного штабу ДопомогтиUALviv при Львівській митниці.

Фото: надано організаторами

В.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков зауважив, що українська сміливість сьогодні змінила не тільки долю нашої країни, але й на наших очах змінює світ.

Фото: надано організаторами

Фото: надано організаторами

Фото: надано організаторами

"Ми плануємо розвивати інформаційно-просвітницькі проєкти у діяльності Гуманітарного штабу ДопомогтиUALviv2", – додав він.

Організував виставку Гуманітарний штаб ДопомогтиUALviv при Львівській митниці. Партнерами проєкту стали також Міністерство внутрішніх справ України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Маріупольська міська рада, які надали фото для проекту. Фотовиставку профінансовав Благодійний фонд «Лазар».

Схвальні відгуки виставка вже встигла отримати від працівників митниці та Держприкордонслужби.

"Це дуже корисна й доречна ініціатива, бо саме через цей перехід в Україну заїжджають дипломати. Так вони побачать справжнє обличчя військової агресії, навіть якщо не поїдуть далі Львова", – зазначив працівник Держприкордонслужби, який перебуває на робочій зміні під час монтажу виставки.

"Я вважаю, що це дуже важливий соціальний проєкт, який вичерпно демонструє наслідки війни в Україні. Тому дипломати мають це бачити саме на перетині кордону й розуміти, що українці чекають на їхню допомогу й підтримку на ділі", – поділилась своїми враженнями працівниця Львівської митниці.

Фото: надано організаторами

Мешканець м. Камʼянець-Подільський Артем розповів, що вважаю цю ініціативу потрібною, щоб показати, за що ми стоїмо та для чого стараємось.

"Я завжди хотіла, щоб про моє місто дізналися, але не таким чином. Виставка дуже правильна. Важливо бачити й показувати все, що відбувається. В першу чергу, це мають бачити іноземці, міжнародні політики, щоб вони знали, що ми не перебільшуємо ті жахи, що зробила з нашими містами російська армія", – поділилась мешканка Бучі Катерина.