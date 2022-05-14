Світ не приймає «Мир», а Siemens залишає Росію без потягів

З Росії продовжують йти великі міжнародні компанії і навіть міжнародні компанії, засновані росіянами. За четвер з російського ринку вийшли 4 компанії. Німецький виробник техніки Siemens та великий фінський енергоконцерн Fortum припиняють контракти та продають виробничі потужності. Про потенційне завершення бізнесу в РФ повідомляє і німецька страхова компанія Allianz. Навіть британський виробник електромобілів Arrival з російським засновником переніс виробництво та офіс у Тбілісі.

Фото: EPA/UPG

Внаслідок згортання бізнесу цих компаній близько 10600 росіян можуть залишитися без роботи – в основному це співробітники Siemens та Fortum. До того ж «AliExpress Росія» скоротила близько 40% штату через обмеження роботи внаслідок санкцій.

Деякі не представлені в Росії компанії відмовляються працювати та надавати послуги клієнтам з країни-агресора. App Store не приймає оплату мобільними платежами через санкції проти деяких російських операторів. Nike припинила спонсорство російського футбольного клубу «Спартак». Криптобіржа Binance заборонила російським користувачам виводити гроші в іноземні банки, а японські фармацевтичні компанії скорочують бізнес-операції з російським ринком через проблеми з логістикою та фінансовими операціями.

Водночас санкцій з кожним днем стає все більше. Японія приєдналася до США та ЄС і заморозила активи російського Сбєрбанку. Латвія продовжує курс західних країн у боротьбі з російською дезінформацією та пропагандою і планує заблокувати російські соцмережі «ВКонтакте», «Одноклассники» та «Мой мир».

Ефект санкцій відчувають і звичайні громадяни РФ. Наприклад, попит на смартфони за квітень упав на 30% та обмежився в основному бюджетними китайськими моделями. Ті громадяни Росії, які можуть ще дозволити собі більші розкоші, не можуть за них заплатити: іноземні банки почали відмовлятися обслуговувати російські платіжні картки «Мир». Через це у деяких росіян вже виникли проблеми з покупкою авіаквитків та онлайн-шопінгом навіть у «дружній» Туреччині.

Через санкції страждає й енергетична сфера агресора, при чому не лише через міжнародні, але й через власні. Так, внаслідок поступової відмови західних країн від імпорту російських енергоресурсів, видобуток нафти в Росії може знизитися до мінімального за останні 18 років значення. До того ж ідея «дзеркальних санкцій» кремля проти європейських країн може призвести до того, що російські компанії НОВАТЕК і Газпром швидше за все не зможуть реалізувати кілька тонн нафти, які мали відвантажити своїм європейським «дочкам».