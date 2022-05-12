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Siemens припиняє свою діяльність у Росії

Німецький концерн приєднується до міжнародної спільноти в засудженні війни проти України.

Siemens припиняє свою діяльність у Росії
Фото: EPA/UPG

Німецький концерн Siemens ухвалив рішення припинити свою діяльність у Росії через її агресію проти України.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні ми оголосили своє рішення про впорядкований процес припинення нашої промислової діяльності в РФ", - заявив гендиректор Siemens Роланд Буш.

Він додав, що концерн приєднується до міжнародної спільноти в засудженні війни та зосереджений на наданні Україні гуманітарної допомоги.

У Siemens в Росії працює близько 3 тис. людей.

Нагадаємо, 24 лютого РФ розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Загарбники обстрілюють і бомбардують мирні міста та села, катують і вбивають мирне населення.

США, ЄС, Велика Британія, Японія та інші країни продовжують запроваджувати санкції проти країни-агресорки. Кілька сотень світових компаній вирішили залишити російський ринок.

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