Драгі на зустрічі з Байденом запропонував шукати шляхи для встановлення миру в України

Союзники мають шукати шляхи для встановлення миру в Україні попри запровадження подальших санкцій проти Росії. Про це під час зустрічі з президентом США Джозефом Байденом заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, пише Bloomberg.

“Люди запитують, як ми можемо покласти край цим звірствам? Як ми можемо досягти припинення вогню? На даний момент важко отримати відповіді на це, але ми повинні ретельно подумати над цими питаннями», – сказав Драгі.

Італійський прем’єр також зазначив, що Росії не вдалося зашкодити союзу США з Європою, зазначивши, що Італія була одним із найближчих союзників США у протистоянні з Кремлем.

Зокрема, Драгі закликав країни-члени ЄС відмовитися від вето на зовнішню політику, наполягав на тому, щоб ЄС санкціонував імпорт російської нафти та, незважаючи на опір широкого коаліційного уряду, підтримав відправку важкого озброєння в Україну, співпрацював зі США щодо арешту активів російських олігархів тощо.

Візит Драгі до Вашингтону - перший візит лідерів країн ЄС після 24 лютого. На зустрічі лідери країни обговорювали війну в Україні, щоб скоординувати свою відповідь на вторгнення Росії.

Bloomberg зазначає, що зустріч Драгі з Байденом засвідчує перехід Італії до проатлантичної зовнішньої політики. Востаннє Драгі та Байден особисто зустрічалися в жовтні на зустрічі G 20 у Римі. Обидва планують відвідати саміти Групи семи та НАТО в червні.

Нагадаємо, раніше Маріо Драгі заявляв, що розмови з Володимиром Путіним про мир є марнування часу.