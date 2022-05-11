Посол Британії відвідала Ірпінь

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала місто Ірпінь на Київщині.

"Сьогодні я відвідала Ірпінь. Центр міста - це страшна історія руйнувань Росією. Будинки, школи, дитячі садки, поліклініки та торговельні центри зруйновані. Я зустріла жителів, які досі живуть у темних холодних підвальних укриттях", - написала Сіммонс у своєму Twitter.

I visited #Irpin today.The town centre is a horror story of destruction by 🇷🇺. Homes, schools, kindergartens, clinics and shopping centres destroyed. I met residents still living in pitch dark cold basement shelters. pic.twitter.com/xOPqmkYT0N — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 11, 2022

Напередодні Ірпінь відвідав міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Вопке Гукстра, а також - генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич і прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Нагадаємо, 7 травня відновлено залізничне сполучення Ірпеня із Києвом, перша електричка прибула на вокзал столичного передмістя.

29 квітня Ірпінь поєднали з водопровідною системою Києва, вода у місто тепер постачатиметься зі столичних водопровідних станцій.