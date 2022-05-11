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Посол Британії відвідала Ірпінь

"Центр міста - це страшна історія руйнувань Росією".

Посол Британії відвідала Ірпінь
Ірпінь
Фото: t.me/markushyn

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала місто Ірпінь на Київщині.

"Сьогодні я відвідала Ірпінь. Центр міста - це страшна історія руйнувань Росією. Будинки, школи, дитячі садки, поліклініки та торговельні центри зруйновані. Я зустріла жителів, які досі живуть у темних холодних підвальних укриттях", - написала Сіммонс у своєму Twitter.

Напередодні Ірпінь відвідав міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Вопке Гукстра, а також - генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич і прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Нагадаємо, 7 травня відновлено залізничне сполучення Ірпеня із Києвом, перша електричка прибула на вокзал столичного передмістя.

29 квітня Ірпінь поєднали з водопровідною системою Києва, вода у місто тепер постачатиметься зі столичних водопровідних станцій.

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