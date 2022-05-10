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В Ірпінь приїхав міністр закордонних справ Королівства Нідерландів

Він оглянув зруйнований житловий сектор міста.

В Ірпінь приїхав міністр закордонних справ Королівства Нідерландів
Фото: t.me/kyivoda

Сьогодні у місто Ірпінь на Київщині з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Вопке Гукстра. 

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

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Павлюк показав європейській делегації один із житлових секторів Ірпеня, який зруйнували російські війська.

“З перших днів війни рашисти намагалися окупувати Ірпінь. Вони знищували цивільні об'єкти, домівки мирного населення і взагалі все, що бачили на своєму шляху. Вдячний європейським партнерам за те, що вони не ігнорують наші проблеми і не закривають очі на наслідки російського вторнення. Навпаки, вони приїжджають на Київщину і пропонують свою підтримку”, – зазначив Павлюк.

Фото: t.me/kyivoda

Нагадаємо, вчора Ірпінь та Бородянку відвідала генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

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