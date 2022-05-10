Внаслідок обстрілів Миколаївщини 15 людей отримали поранення

Протягом доби 9 травня російські окупанти обстрілювали Миколаївську область. Внаслідок обстрілів 15 людей отримали поранення.

Про це в Telegram написала голова Миколаївської обласної ради Анна Замзєєва.

Згідно з повідомленням, усі постраждалі були доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в лікарнях Миколаївської області знаходились 163 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Нагадаємо, минулої ночі вороги обстрілювали смт Первомайське на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу загинув 81-річний мешканець, була пожежа, горіли переважно гаражі. Близько десятої вечора були обстріли в районі села Білозірка. До третьої ранку тривали обстріли села Лимани Галицинівська СТГ Миколаївського району. Три будинки знищено, постраждалих немає.

Також увечері обстріляли село Баловне, Костянтинівська СТГ, зруйновані приватні будинки, вийшла з ладу електропідстанція. В Широківській громаді були обстріли вдень з 14:00 до 16:00 та близько 01 години ночі. За попередніми даними, потраплянь в об‘єкти інфраструктури не було, потерпілих немає.