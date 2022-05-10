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Під Донецьком зробили звалище загиблих окупантів, яких Росія записує до списку “безвісти зниклих”

Його охоронці заробляють великі гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.

Під Донецьком зробили звалище загиблих окупантів, яких Росія записує до списку “безвісти зниклих”
Фото: idel-ural.org

Росія записує убитих військових до списку “безвісти зниклих”, щоб приховати свої втрати на війні в Україні.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила Служба безпеки України.

Їхні тіла складують на імпровізованих звалищах, їх так багато, що гори трупів досягають двох метрів заввишки.

“Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…”, – розповідає ворожий загарбник своїй дружині з “ДНР”.

За його словами, це звалище організувати прямо під Донецьком. Його охоронці заробляють великі гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.

“А дізнався він про це – бо там його знайома відшукала тіло брата”, – додали у спецслужбі.

Нагадаємо, російська влада продовжує відправляти на війну строковиків, які гинуть перші. Україна намагалася передати Росії тіла її загиблих солдат через Червоний Хрест, але забирати їх не захотіли. 

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