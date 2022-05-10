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Росія стягує війська у Бєлгородську область, щоб завадити українській армії вийти на кордон

За даними експертів, за останній тиждень українські війська відтіснили ворога майже на 48 кілометрів на схід.

Росія стягує війська у Бєлгородську область, щоб завадити українській армії вийти на кордон
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Росія накопичила 19 батальйонно-тактичних груп у Бєлгородській області. Ними можуть посилити Харківський напрямок, щоб завадити українській армії якнайшвидше вийти на кордон з РФ.

Про це з посиланням на високопосадовця Пентагону повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Військові США зауважують, що російська армія не припиняє зусиль по оточенню Харкова з півночі та сходу у формі "підкови". Водночас у північній частині діють лише три батальйонні тактичні групи РФ.

У Пентагоні додали, що за останній тиждень українські війська відтіснили ворога майже на 48 кілометрів на схід. Ймовірно, йдеться про звільнення від загарбників селища Старий Салтів Вовчанського району.

В ISW зазначили, що окупанти не здійснювали наступу на південний схід або південний захід від Ізюму 9 травня, але намагаються зосередити необхідні для відновлення наступальних операцій найближчими днями сили.

Водночас Росія зіштовхнулася із серйозною проблемою "компенсування" бойових втрат, які Кремль продовжує приховувати. На переконання експертів, тривалі РФ зусилля щодо прихованої мобілізації навряд чи призведуть до значної бойової могутності.

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