Офіційне число дітей-жертв війни не змінилося, зросла кількість поранених, – Офіс генпрокурора

Від початку війни зафіксовано 226 загиблих і 416 поранених українських дітей.

Більше ніж 642 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося – 226. Зросла кількість поранених – 416.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Там наголосили, що цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, Житомирській – 15. У столиці від російської агресії постраждали 15 дітей.

Так, 8 травня внаслідок ворожого обстрілу крилатими ракетами населеного пункту Нова Дофінівка Одеського району Одеської області отримала поранення 17-річна дівчина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1657 закладів освіти. При цьому 132 з них зруйновано повністю.