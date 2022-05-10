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Уранці окупанти обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині, людей не зачепило

Пошкоджено кілька будинків.

Уранці окупанти обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині, людей не зачепило
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Уранці вівторка, 10 травня, російські війська завдали удару по Зеленодольській громаді у Дніпропетровській області, пошкоджено кілька будинків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально", – написав він.

Напередодні вранці Резніченко повідомив, що ворог обстріляв з “градів” Широківську громаду на Дніпропетровщині. Вночі на 9 травня ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Влучили по околиці села Велика Костромка. Кілька вулиць залишилися без світла. Мешканці села не постраждали. 

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