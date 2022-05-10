Генштаб ЗСУ не виключає можливості диверсій на хімічних підприємствах України

Ворог зосередився на сході держави, але ракетні удари можливі всюди.

Основні зусилля у війні проти України ворог зосередив на підтримці дій у східній операційній зоні: на Слобожанському і Донецькому напрямках та в районі заводу Азовсталь.

Артилерію росіяни застосовують практично уздовж усієї лінії зіткнення. Загроза завдання ракетних ударів по обʼєктах військової і цивільної інфраструктури зберігається високою на всій території України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ в сімдесят шосту добу героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню.

"Не виключається ймовірність проведення диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділів Збройних Сил України", – наголосили в Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках росіяни активності не виявляли. Ознак формування наступальних груп немає. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі прикривають кордон з Україною в Брестській та Гомельській областях.

"На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню району прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області", – йдеться у зведенні.

Українські захисники очікують продовження ворогом демонстраційних дій уздовж ділянки державного кордону України з метою сковування дій підрозділів Збройних Сил України та недопущення їх перегрупування на інші напрямки.

На Слобожанському напрямку ворог підтримує у повній готовності до застосування визначені сили та засоби протиповітряної оборони на території Бєлгородської області. Продовжує зосереджувати зусилля на обороні зайнятих рубежів, щоб не допустити просування підрозділів наших військ у напрямку державного кордону України. Проводить повітряну розвідку. На Ізюмському напрямку противник здійснював поповнення боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Росіяни продовжують підготовку до наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області.

В Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу Азовсталь. Тривають бойові дії.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстрілював підрозділи наших військ. Веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення.

Корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, завдання ракетних ударів по важливих об’єктах цивільної та військової інфраструктури нашої держави, підтримки підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства.

За попередню добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України успішно відбито пʼятнадцять атак ворога, знищено один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобіля ворога.