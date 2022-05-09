Урсула фон дер Ляєн вражена швидкістю, з якою українські урядовці заповнили опитувальник щодо членства у ЄС, - Зеленський

Відповідь ЄС щодо майбутнього статусу України як кандидата в члени ЄС очікується у червні.

Про це у своєму зверненні за підсумками 75-го дня війни повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний – на нашому шляху у Європейський Союз. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною ЄС. Зазвичай на це витрачаються місяці й місяці. Але ми зробили все за лічені тижні», - розповів Володимир Зеленський.

Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за створення трастового фонду для відбудови України та санкції проти Росії.

Президент наголосив, що через блокаду порту в Одесі, яку побачив голова Європейської Ради Шарль Мішель, десятки країн в різних регіонах світу опинились на межі дефіцити продовольства, а з часом ситуація може значно погіршитись, і це - прямий наслідок російської агресії.

Володимир Зеленський також зустрівся у Києві з генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович Бурич. Вона також побувала на Київщині та відвідала Бородянку та Ірпінь.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про надання допомоги Україні у війні з Росією.